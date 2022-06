Calciomercato Milan – Non è finita per Renato Sanches | le parole di Letang

(Di giovedì 30 giugno 2022) Clamoroso dalla Francia: ilè ancora in corsa per. Il presidente del Lille, Olivier, ha negato i rumors sul PSG

Pubblicità

calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - cmdotcom : #Milan, presentata l'ultima offerta per il rinnovo di #Maldini: valutazioni in corso, ma la firma arriverà - marcovaldismi : RT @cmdotcom: #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' - Radionowhere5 : RT @cmdotcom: #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' -

Il portoghese tratta in prima persona Come riportato da Footmercato, Renato Sanches è sempre più vicino al PSG e di conseguenza sempre più lontano dal. Il portoghese infatti avrebbe interrotto ...Molto dipenderà anche dalle cessioni, in ogni caso l'exvuole le garanzie necessarie. Vedremo cosa succederà: di certo, ildei bomber è già rovente e Gattuso non vuole restare ...(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Domani affronteremo una nazionale di primissima fascia, sono contenta di disputare questa partita perché solo giocando con le più forti si ...Il Cagliari è in una fase di pausa nella trattativa col Benevento per Lapadula e pensa ad un'alternativa: occhi su Donnarumma ...