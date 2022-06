Calciomercato Milan – L’agente di Sesko in visita in sede | i dettagli

Pubblicità

cmdotcom : #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' - calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - ChrisTWT_ : RT @cmdotcom: #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' - leop_kr : Comunque, lo stato delle informazioni sul #calciomercato del #Milan ad oggi è questo: Qui @MilanPress_it e… -

La cosa era di una gravità assoluta, se fosse capitato a, Juve, Inter, di sicuro ci sarebbero stati provvedimenti, ma essendo capitato alla Roma, il tutto è passato inosservato. Anche in questi ...Commenta per primo Non c'è solo ilsu Noa Lang. L'attaccante esterno olandese del Bruges piace ad Arsenal e Leeds.Incontro in sede tra Paolo Maldini ed un importante agente internazionale, che ha pubblicato anche le testimonianze sui social.Il Milan ha fatto un sondaggio per il centrocampista spagnolo. L'affare è possibile, ma la volontà del giocatore può fare la differenza ...