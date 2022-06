Calciomercato Fiorentina: incontro con l’Atalanta per Gollini (Di giovedì 30 giugno 2022) . I viola vogliono stringere per il portiere Come riferisce Sky Sport oggi in Lega è previsto un incontro tra Joe Barone e la dirigenza dell’Atalanta. L’obettivo della Fioentina è portare a Firenze il portiere Pierluigi Gollini. Viste le difficoltà nelle trattative con il Torino per Milinkovic-Savic il club gigliato ha deciso di tornare alla carica per Gollini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) . I viola vogliono stringere per il portiere Come riferisce Sky Sport oggi in Lega è previsto untra Joe Barone e la dirigenza del. L’obettivo della Fioentina è portare a Firenze il portiere Pierluigi. Viste le difficoltà nelle trattative con il Torino per Milinkovic-Savic il club gigliato ha deciso di tornare alla carica per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, in arrivo #Jovic dal @realmadrid - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, si lavora per #Praet del @LCFC: pronta offerta da 7 milioni - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, offerta per #Marlon dello @FCShakhtar. Sul difensore c'è anche la @acffiorentina - tuttoatalanta : Fiorentina in pressing su Gollini: oggi l'incontro tra club ed entourage - UFiorentina : ?ULTIM'ORA? ??CALCIOMERCATO?? #AcfFiorentina #Fiorentina #ForzaViola #calciomercato #SkySport -

Calciomercato Fiorentina: incontro con l'Atalanta per Gollini Calciomercato Fiorentina: incontro con l'Atalanta per Gollini. I viola vogliono stringere per il portiere Come riferisce Sky Sport oggi in Lega è previsto un incontro tra Joe Barone e la dirigenza ... Calciomercato Napoli, il punto della situazione dopo il mese di giugno ...Siamo ormai giunti al 30 giugno e come tutti gli altri club il Napoli è nel pieno del calciomercato. Su Meret ci sono diversi club tra cui la Fiorentina, tuttavia le notizie degli ultimi giorni ... Fantacalcio ® Anche il difensore Dalle Mura è arrivato alla SPAL Immediatamente dopo l'annuncio di Simone Rabbi, la SPAL comunica di aver messo le mani ufficialmente anche su Christian Dalle Mura, giocatore proveniente in prestito dalla Fiorentina, lo scorso anno a ... Calciomercato Fiorentina: incontro con l’Atalanta per Gollini Come riferisce Sky Sport oggi in Lega è previsto un incontro tra Joe Barone e la dirigenza dell’Atalanta. L’obettivo della Fioentina è portare a Firenze il portiere Pierluigi Gollini. : incontro con l'Atalanta per Gollini. I viola vogliono stringere per il portiere Come riferisce Sky Sport oggi in Lega è previsto un incontro tra Joe Barone e la dirigenza ......Siamo ormai giunti al 30 giugno e come tutti gli altri club il Napoli è nel pieno del. Su Meret ci sono diversi club tra cui la, tuttavia le notizie degli ultimi giorni ... Calciomercato Fiorentina: per il portiere servono 15 milioni Immediatamente dopo l'annuncio di Simone Rabbi, la SPAL comunica di aver messo le mani ufficialmente anche su Christian Dalle Mura, giocatore proveniente in prestito dalla Fiorentina, lo scorso anno a ...Come riferisce Sky Sport oggi in Lega è previsto un incontro tra Joe Barone e la dirigenza dell’Atalanta. L’obettivo della Fioentina è portare a Firenze il portiere Pierluigi Gollini.