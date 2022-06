Calciomercato: c’è la prima offerta ufficiale della Juventus per Koulibaly (Di giovedì 30 giugno 2022) Secondo il quotidiano Repubblica la Juventus avrebbe fatto la prima offerta ufficiale per Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly ha suscitato un forte interesse nei confronti della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 giugno 2022) Secondo il quotidiano Repubblica laavrebbe fatto laper Kalidou. Kalidouha suscitato un forte interesse nei confronti… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, nuova offerta per #Celik. C'è ancora distanza per #Frattesi del @SassuoloUS - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, #LukakuDay c'è l'annuncio del presidente #Zhang sui social - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Ziyech gradisce il Milan ma c'è bisogno di trovare un accordo con il Chelsea per l'ingaggio - sscalcionapoli1 : CdS – Non solo Insigne: oggi altri quattro azzurri salutano il Napoli (c’è solo un dubbio) -