Calciomercato Cagliari, cessione Pavoletti: mancano le offerte, solo sondaggi di tre club (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù vogliono cedere Pavoletti per far cassa, ma al momento mancherebbero le offerte per l'attaccante Il futuro di Leonardo Pavoletti è tra i nodi da sciogliere in casa Cagliari. A pochi giorni dall'inizio del ritiro pre campionato, la squadra sarda si ritrova tra le mani un calciatore il cui destino è ancora tutto da scrivere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari vorrebbe cedere il centravanti italiano. Quello che manca, tuttavia, sono le offerte. Su di lui sono stati fatti soltanto dei timidi sondaggi da parte di altre due squadre di Serie B e una di Serie A. Il Pisa, il Parma e la Cremonese.

