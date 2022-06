Calciomercato Atalanta | pronta l’accelerata finale per Pinamonti

Pubblicità

DiMarzio : . @Atalanta_BC, vicinissimo #Ederson dalla @OfficialUSS1919 - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, domani incontro tra l'agente di #Carnesecchi e l'#Atalanta per avvicinare le parti - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | C'è l'accordo con #Lovato dell'@Atalanta_BC. Chiesto anche #Okoli. Distanza con… - EffeSimoncini : Dopo tante voci, domani apre ufficialmente il #calciomercato. L' #Atalanta deve decidersi a chiudere le varie tratt… - serieAnews_com : #Atalanta, #Percassi parla del futuro di #Ilicic e conferma l'interesse del #Bologna #Calciomercato -

Commenta per primo Il Bologna insiste per Matteo Lovato , difensore dell'che Sartori conosce molto bene. Il centrale piace al nuovo dirigente rossoblù, che a oggi ha messo la freccia superando la Salernitana. Anche il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport ...Carnesecchi però si è operato causa infortunio e per questo la Lazio spinge per uno sconto da parte dell', proprietaria del cartellino. I bergamaschi valutano il portiere 18 milioni di euro, ...“Un Sistema nel pallone”, il sondaggio condotto da SWG per Inrete ha evidenziato come per gli italiani - tifosi e non - l'amato sport nazionale non meriti più di essere aiutato ...Dopo l’annuncio di Asllani all’Inter – seguito dal ritorno di Lukaku di ieri – ecco che scivola anche l’ultimo giorno di attesa prima dell’apertura ufficiale di calciomercato, che avverà domani primo ...