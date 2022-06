Calciomercato Atalanta | Percassi annuncia | “L’offerta è troppo bassa…”

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’amministratore delegato dell’Lucaha parlato deldei nerazzurri ed avvisa un club: “Offertabassa” L’è al lavoro per costruire il futuro. I bergamaschi dopo un ciclo straordinario dovranno ora rimboccarsi le maniche per riconquistare l’Europa, sfuggita in una stagione terminata in picchiata. Al comando del gruppo orobico ci sarà ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : . @Atalanta_BC, vicinissimo #Ederson dalla @OfficialUSS1919 - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, domani incontro tra l'agente di #Carnesecchi e l'#Atalanta per avvicinare le parti - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | C'è l'accordo con #Lovato dell'@Atalanta_BC. Chiesto anche #Okoli. Distanza con… - Fantacalcio : Calciomercato Atalanta, Percassi: 'Ilicic verso il Bologna. Su Ederson e Pinamonti...' - psb_original : Calciomercato Modena - Fatta per Panada dell'Atalanta: fissate le visite mediche #SerieB -

IL GIORNO

La Lazio si fa avanti con l'per Carnesecchi: presentata l'offerta per il portiere, ecco la decisione dei bergamaschiIl ... interessa molto alla Lazio come abbiamo raccontato su.it.... dal rinnovo di Italiano alle future mosse in fase di. Queste le sue parole: 'Sono ... Un giocatore da consigliare alla Fiorentina Mi piace molto Cambiaghi , esterno dell'che ho ... Calciomercato Atalanta, l'ad Percassi: "Pinamonti Ci stiamo lavorando" "La Lazio è interessata e ha fatto un’offerta. E’ un giocatore a cui noi teniamo, per filosofia di gestione noi ascoltiamo le offerte ma quello che ci è stato proposto non ci ha portato ad accettare.Quella di oggi potrebbe essere una giornata importantissima per le sorti del futuro di Pinamonti in quanto il giocatore ha appena detto 'si' all'Atalanta ...