Calcio | Percassi | ' Pinamonti ci interessa | per Ederson mancano dettagli | Demiral rimane'

Bergamo, 30 giu. - (Adnkronos) - "Pinamonti è un giovane interessante e ci stiamo lavorando, ma non c'è nessun incontro imminente fissato per accelerare. Per Ederson mancano dei dettagli importanti. Ci sono i giocatori, gli agenti e le due proprietà. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa sicuramente di più definito e concreto. Noi comunque non abbiamo posizioni scoperte, c'è una rosa completa, ma l'obiettivo è migliorarla. Non è facile perché abbiamo ottimi giocatori in tutti i reparti, ma lavoriamo per quello". Lo dice l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi in merito al mercato del club nerazzurro. Non solo il mercato in entrata, per l'Atalanta è tempo anche di possibili cessioni, tra cui quelle di Carnesecchi e Miranchuk: "La Lazio vuole il ragazzo e ha fatto ...

