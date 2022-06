Calcio: Lazio, visite mediche per Cancellieri (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Con una trattativa rapida e superando la concorrenza del Sassuolo, la Lazio ha chiuso l'accordo con Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002. Il club biancoceleste verserà nelle case del Verona 7 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Oggi Cancellieri ha effettuato le visite mediche presso la clinica Paideia. Cancellieri torna quindi nella Capitale dopo l'esperienza con le giovanili della Roma. Il club giallorosso aveva inserito il 20% della futura rivendita del giovane centrocampista nell'operazione fatta con l'Hellas Verona. La Roma quindi dal trasferimento di Cancellieri alla Lazio dovrebbe incassare una cifra vicina al milione e mezzo di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Con una trattativa rapida e superando la concorrenza del Sassuolo, laha chiuso l'accordo con Matteo, esterno offensivo classe 2002. Il club biancoceleste verserà nelle case del Verona 7 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Oggiha effettuato lepresso la clinica Paideia.torna quindi nella Capitale dopo l'esperienza con le giovanili della Roma. Il club giallorosso aveva inserito il 20% della futura rivendita del giovane centrocampista nell'operazione fatta con l'Hellas Verona. La Roma quindi dal trasferimento dialladovrebbe incassare una cifra vicina al milione e mezzo di euro.

