Calcio | Italia in finale ai Giochi del Mediterraneo | gli azzurri sfideranno la Francia per il titolo

(Di giovedì 30 giugno 2022) L’ha pareggiato con la Turchia per 0-0 aidel2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale dinon è riuscita a trovare la vittoria contro l’ostica compagine anatolica, ma glihanno conquistato ugualmente il primo posto nel gruppo B in virtù delle vittorie ottenute in precedenza contro il Portogallo (1-0) e la Grecia (4-0). L’stacca così il biglietto per laper la medagia d’oro di questa manifestazione e domenica affronterà lanell’atto conclusivo. Glicercheranno il colpaccio contro i transalpini che, con 7 punti, hanno vinto il gruppo A davanti a Marocco (4), Algeria (3) e Spagna (2). Laper ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - Gazzetta_it : Un mese da campione d'Italia: dopo l'euforia scudetto è già un Milan diverso - TuttoCagliari : Calcio donne: Europei U.19; Italia-Francia 2-2 - fettonejr : Solo in Italia si fanno gli articoli sui rinnovi dei DS... Calcio finito proprio - edwardcio : ????PROVINI PIACENZA CALCIO ESPORTS???? La squadra ufficiale della sezione pro club 11vs11 del Piacenza Calcio, apre… -

È già attivo nel mondo del, con una quota di minoranza del gruppo che controlla il Liverpool e una di maggioranza del Tolosa Il Milan fresco campione d'per la diciannovesima volta ha un ...Fine di un tormentone che si è dipanato trae Stati Uniti e che ha consegnato agli osservatori esterni l'immagine di una società spaccata al suo interno, con visioni e caratteri contrapposti e ...L'Italia ha pareggiato con la Turchia per 0-0 ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale di calcio non è riuscita a trovar ...Il 1° luglio 2022 la finale dei Campionati Europei Under 21 e l'amichevole Italia - Spagna femminile saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai Sport ...