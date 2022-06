Calcio femminile: l’Italia sfida la Spagna nell’ultima amichevole prima degli Europei (Di giovedì 30 giugno 2022) Si disputerà domani il match tra Italia e Spagna, amichevole importantissima in vista degli Europei 2022 che si svolgeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Le azzurre, ricordiamo, esordiranno nella rassegna continentale il 10 luglio contro la Francia (seguiranno poi le partite contro l’Islanda il 14 e il Belgio il 18). Quello contro la Spagna sarà dunque l’ultimo test importante prima della partenza. Un banco di prova di grandissimo livello che servirà per capire l’attuale condizione fisica della squadra e per sistemare gli ultimi dettagli. L’avversaria sarà di altissimo rango, visto che la Spagna è una delle favorite principali per gli Europei. Da tenere d’occhio per le azzurre ci sarà soprattutto Alexia Putellas, vincitrice dell’ultima edizione ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Si disputerà domani il match tra Italia eimportantissima in vista2022 che si svolgeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Le azzurre, ricordiamo, esordiranno nella rassegna continentale il 10 luglio contro la Francia (seguiranno poi le partite contro l’Islanda il 14 e il Belgio il 18). Quello contro lasarà dunque l’ultimo test importantedella partenza. Un banco di prova di grandissimo livello che servirà per capire l’attuale condizione fisica della squadra e per sistemare gli ultimi dettagli. L’avversaria sarà di altissimo rango, visto che laè una delle favorite principali per gli. Da tenere d’occhio per le azzurre ci sarà soprattutto Alexia Putellas, vincitrice dell’ultima edizione ...

