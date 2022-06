Calcio femminile | Europei Under 19 | l’Italia pareggia con la Francia | si complica la qualificazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 giugno 2022)hato con laper 2-2 agli19 di. Le azzurre sono riuscite a conquistare un punto prezioso a Ostrava (Repubblica Ceca), dopo che all’esordio erano state battute dalla Spagna per 3-1 nel match d’esordio in questa rassegna continentale di categoria. La nostra Nazionale resta ancora in corsa per unatissimaalle semifinali: al momento occupano il terzo posto del gruppo A con 1 punto, alle spalle della(4) e della Spagna (3), che è attesa dall’incrocio con la Repubblica Ceca (0). Le azzurrine devono sperare in un passo falso delle iberiche per giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata. Un pareggio arrivato grazie alla doppietta di ...