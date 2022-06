Calcio donne: Bertolini, 'siamo pronte per gli Europei' (Di giovedì 30 giugno 2022) "Domani affronteremo una nazionale di primissima fascia, sono contenta di disputare questa partita perché solo giocando con le più forti si può crescere e migliorare": così la ct della nazionale ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Domani affronteremo una nazionale di primissima fascia, sono contenta di disputare questa partita perché solo giocando con le più forti si può crescere e migliorare": così la ct della nazionale ...

Pubblicità

glooit : Calcio donne: Bertolini, 'siamo pronte per gli Europei' leggi su Gloo - IlVal_79 : @zazu_93 Piaciuti molto di più i 3 successivi ma immagino sia stato per la presenza di Evangeline Lily! L'unico neu… - Melaion : @Agenzia_Ansa Pensa che quelle schifezze di mediaset possano attecchire anche nel resto d'Europa? A meno che la cos… - rickybization : @Collimasoni Questo non c'entra niente col calcio, io andavo a vedere la Juve in b, amo i colori e pochissimo i gio… - cristin86212732 : RT @nonvedogioie: @87miste Ci sono donne che parlano in modo preparato di calcio Ci sono uomini che commentano intelligentemente la questio… -