Calcio: domani contro la Spagna ultimo test per le azzurre prima dell'Europeo (Di giovedì 30 giugno 2022) Castel di Sangro, 30 giu. -(Adnkronos) - Con l'amichevole contro la Spagna in programma domani a Castel di Sangro (ore 17, diretta su Rai Sport + HD) calerà il sipario sul raduno della Nazionale Femminile, che dopo più di un mese di lavoro non vede l'ora di misurarsi con le Furie Rosse nel test che precederà la partenza per l'Europeo, prevista per lunedì 4 luglio. Una lunga preparazione che non ha minato l'entusiasmo delle azzurre, pronte a dimostrare il proprio valore contro una delle principali candidate alla vittoria del torneo continentale. Il morale del gruppo è alto e c'è tanta voglia di tornare a vivere le emozioni provate nel corso dell'avventura mondiale del 2019. Ma prima del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Castel di Sangro, 30 giu. -(Adnkronos) - Con l'amichevolelain programmaa Castel di Sangro (ore 17, diretta su Rai Sport + HD) calerà il sipario sul radunoa Nazionale Femminile, che dopo più di un mese di lavoro non vede l'ora di misurarsi con le Furie Rosse nelche precederà la partenza per l', prevista per lunedì 4 luglio. Una lunga preparazione che non ha minato l'entusiasmo, pronte a dimostrare il proprio valoreunae principali candidate alla vittoria del torneo continentale. Il morale del gruppo è alto e c'è tanta voglia di tornare a vivere le emozioni provate nel corso'avventura mondiale del 2019. Madel ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Maldini-Massara, la firma slitta ancora. E domani scadono i contratti - Gazzetta_it : Maldini e Massara, ecco cosa succede da domani se non rinnovano col Milan - Gazzetta_it : È il Maldini day: oggi gli auguri da tutto il mondo, nelle prossime ore il sì a Cardinale - TV7Benevento : Calcio: domani contro la Spagna ultimo test per le azzurre prima dell'Europeo - - universo_calcio : Domani #Djuric ???? svolgerà le visite mediche per l’#HellasVerona ???? -