Calcio | Bremer | ' Futuro? Non so se sarà in Italia | voglio giocare la Champions'

Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c'è nulla di definito. Stiamo riflettendo, non so se rimarrò in Italia o andrò all'estero". Così il difensore del Torino Gleison Bremer, alla trasmissione Flow Sport Club, in merito al suo Futuro. Il 25enne brasiliano resta il primo obiettivo dell'Inter qualora dovesse partire un titolare (uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij). "L'unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League -sottolinea Bremer-. E' importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni o nelle prossime settimane".

