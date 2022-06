Calcio: Athletic Bilbao. In panchina torna di nuovo Valverde (Di giovedì 30 giugno 2022) E' alla terza esperienza alla guida dei "Leoni". Bilbao (SPAGNA) - "Ernesto Valverde assumerà ufficialmente la carica di allenatore dell'Athletic Bilbao. Il tecnico con il maggior numero di partite (... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) E' alla terza esperienza alla guida dei "Leoni".(SPAGNA) - "Ernestoassumerà ufficialmente la carica di allenatore dell'. Il tecnico con il maggior numero di partite (...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Athletic Bilbao. In panchina torna di nuovo Valverde - IAMCALCIOBENEVE : Altavilla 2016. Scelto il nuovo tecnico: è un ex Athletic Grottolella - sportli26181512 : “Il Chelsea pensa a #Ronaldo, #Boehly incontra Mendes”: Il nuovo proprietario, che si è nominato anche direttore sp… - ArmandaGelsomin : RT @sportli26181512: “Los Angeles Fc: #Bale potrebbe giocare con #Chiellini”: Il giocatore gallese del Real Madrid, secondo The Athletic, s… - sportli26181512 : “Los Angeles Fc: #Bale potrebbe giocare con #Chiellini”: Il giocatore gallese del Real Madrid, secondo The Athletic… -