Cagliari | l’ex attaccante Roberto Muzzi è il nuovo club manager

l'ex attaccante del Cagliari, Roberto Muzzi torna in rossoblù come nuovo club manager della società sarda. L'ufficialità è stata data proprio dal club sul proprio sito internet: "Nell'ottica di offrire un maggiore supporto all'area tecnica della prima squadra il Cagliari introduce nel suo organigramma la figura del club manager: si occuperà di coadiuvare il direttore sportivo Stefano Capozucca nel lavoro di organizzazione e gestione della squadra e dello staff tecnico. A ricoprire questo incarico sarà Roberto Muzzi, profondamente legato ai colori rossoblù anche per il suo passato tra le fila del Cagliari. Bentornato e buon lavoro"

