Cagliari | il Galatasaray si fa avanti per Joao Pedro | turchi pronti a sbaragliare la concorrenza

(Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato: ilha comunicato ai rossoblù di essere interessato a. IpotrebberolaIl destino diè ancora tutto da decifrare, anche se sicuramente lascerà il. Non è un mistero che il centrabbia mercato. Su di lui si sono fatti i nomi soprattutto di squadre italiane: Torino, Sassuolo, Monza e Salernitana. Le ultime sirene provengono dall’estero e sono quelle delche insidia tutte le concorrenti. Come riportato da Tuttosport, con la lettera del club turco dove viene comunicato all’interesse ad aprire una trattativa, c’è la consapevolezza che la forza ...

