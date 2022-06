Buone pratiche green, al via il Premio Vivere a Spreco Zero (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - Al via la decima edizione del Premio Vivere a Spreco Zero. C'è tempo fino al 15 settembre 2022 per candidarsi: al centro, ancora una volta, le Buone pratiche green per 12 categorie (Amministrazioni Pubbliche, Imprese, Scuole, Cittadini, Associazioni, Economia Circolare, InnovAction, Biodiversità, Saggistica, Dieta Mediterranea, Ortofrutta, e la speciale categoria Acqua/Energia). I premi sono promossi dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio dei ministeri della Transizione Ecologica, degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Anci, la Regione Emilia Romagna. "Se il cambiamento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - Al via la decima edizione del. C'è tempo fino al 15 settembre 2022 per candidarsi: al centro, ancora una volta, leper 12 categorie (Amministrazioni Pubbliche, Imprese, Scuole, Cittadini, Associazioni, Economia Circolare, InnovAction, Biodiversità, Saggistica, Dieta Mediterranea, Ortofrutta, e la speciale categoria Acqua/Energia). I premi sono promossi dalla campagnadi Last Minute Market con il patrocinio dei ministeri della Transizione Ecologica, degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Anci, la Regione Emilia Romagna. "Se il cambiamento ...

