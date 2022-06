Bruno Barbieri 4 Hotel da stasera su Sky Uno e NOW: la Sicilia nella prima puntata (Di giovedì 30 giugno 2022) Da stasera su Sky Uno e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel, la nuova stagione dello show in giro per l'Italia: nella prima puntata si vola in Sicilia. Ripartono le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, che torna da stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, e farà compagnia al pubblico ancora per 4 giovedì con le sue puntate inedite. Lo Chef stellato torna protagonista della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - che mette in competizione gli Hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) Dasu Sky Uno e in streaming su NOW torna, la nuova stagione dello show in giro per l'Italia:si vola in. Ripartono le sfide di, che torna dasu Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, e farà compagnia al pubblico ancora per 4 giovedì con le sue puntate inedite. Lo Chef stellato torna protagonista della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - che mette in competizione glidi alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro ...

Pubblicità

flamb4be : cmq se bruno barbieri uscisse la sua chart astrologica uscirebbe che siamo super compatibili LO SO ME LO SENTO - QdSit : Ritorna il programma tv '4 Hotel' in onda su Sky e in chiaro su Tv8. Protagonista Bruno Barbieri, e i proprietari d… - _PuntoZip_ : Torna BRUNO BARBIERI 4 HOTEL – Si parte dai luoghi di Montalbano, in Sicilia – Su Sky e in streaming su NOW - IOdonna : Si comincia dalla Sicilia, zona della Val di Noto - darkap89 : Nello stesso numero ho parlato con Bruno Barbieri in occasione della partenza di 4 Hotel, da stasera su SkyUno e NO… -