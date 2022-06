Brigatisti in Francia, qualcuno ci spieghi perché l’Italia ha fallito (Di giovedì 30 giugno 2022) La storia si ripete. Nella sua gravità lascia con la bocca amara e delude, mortifica i familiari delle vittime, ma finisce anche per alimentare sospetti. In questa storia dei Brigatisti e lottacontinuisti italiani riparati all’estero e di cui la Francia continua a negarci l’estradizione, dopo decenni e decenni, troppi elementi non tornano. qualcuno bara al gioco. Anche in Italia. Ci si indigna, si protesta, si solidarizza coi familiari delle vittime innocenti, ma poi non si fa nulla che raggiunga l’obiettivo di riportare a casa coloro che sono stati giudicati colpevoli da regolare processo e in uno Stato democratico e certamente non “vendicativo” con i propri oppositori quale è il nostro. L’unico ritornato a casa è stato Cesare Battisti, probabilmente, è dato pensare, per una fortunata convergenza di interessi che ha messo nell’angolo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 giugno 2022) La storia si ripete. Nella sua gravità lascia con la bocca amara e delude, mortifica i familiari delle vittime, ma finisce anche per alimentare sospetti. In questa storia deie lottacontinuisti italiani riparati all’estero e di cui lacontinua a negarci l’estradizione, dopo decenni e decenni, troppi elementi non tornano.bara al gioco. Anche in Italia. Ci si indigna, si protesta, si solidarizza coi familiari delle vittime innocenti, ma poi non si fa nulla che raggiunga l’obiettivo di riportare a casa coloro che sono stati giudicati colpevoli da regolare processo e in uno Stato democratico e certamente non “vendicativo” con i propri oppositori quale è il nostro. L’unico ritornato a casa è stato Cesare Battisti, probabilmente, è dato pensare, per una fortunata convergenza di interessi che ha messo nell’angolo ...

