Bremer: 'Voglio la Champions. Nazionale? Sogno il Brasile, ma...' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di giovedì 30 giugno 2022) Bremer abbracciato dai compagni Torino, 30 giugno 2022 - "L'unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League e questo è importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022)abbracciato dai compagni Torino, 30 giugno 2022 - "L'unica cosa fondamentale è giocare la prossimaLeague e questo è importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei ...

Pubblicità

SkySport : Bremer: 'Futuro? Non so se sarà in Italia o all'estero. Voglio giocare in Champions' #SkySport #Bremer #Torino… - napolista : Bremer: «Non so se giocherò in Italia o all’estero, di certo voglio giocare in Champions» «Ne sto parlando con il… - emilianofaziosi : 'Buongiorno signor DeLigt, cosa desidera per rinnovare?' 'Un nuovo mister, più propositivo, tipo Italiano'. 'Ok, e… - infoitsport : Torino, Bremer: “Futuro? Non so dove andrò, ma voglio la Champions” - sportli26181512 : Gli attaccanti fermati da Bremer nella Serie A 2021-2022: 'Non so se resterò in Italia o andrò all'estero, sicurame… -