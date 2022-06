Bremer: “Fondamentale giocare in Champions League, non so se con un’italiana o all’estero” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Sto parlando del mio futuro con il mio agente, al momento non c’è niente di definito. L’unica cosa Fondamentale è giocare in Champions League il prossimo anno, perché è Fondamentale per continuare a crescere. Non so, però, se giocherò in una squadra italiana o se andrò all’estero, ma definiremo tutto nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”. Queste le parole di Gleison Bremer, rilasciate ai microfoni di Flow Sport Club, in merito al proprio futuro: il centrale brasiliano in forza al Torino è dato molto vicino all’Inter, ma occhio alle sirene provenienti soprattutto dalla Premier League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) “Sto parlando del mio futuro con il mio agente, al momento non c’è niente di definito. L’unica cosainil prossimo anno, perché èper continuare a crescere. Non so, però, se giocherò in una squadra italiana o se andrò, ma definiremo tutto nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”. Queste le parole di Gleison, rilasciate ai microfoni di Flow Sport Club, in merito al proprio futuro: il centrale brasiliano in forza al Torino è dato molto vicino all’Inter, ma occhio alle sirene provenienti soprattutto dalla Premier. SportFace.

