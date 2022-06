Bremer e il futuro: 'Voglio giocare la Champions'. Tutti i numeri del brasiliano (Di giovedì 30 giugno 2022) A meno di una settimana dal raduno del Torino, Gleison Bremer è ancora a Tutti gli effetti un giocatore granata. Il difensore brasiliano, reduce da una stagione ad altissimo rendimento, non sarà però ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 giugno 2022) A meno di una settimana dal raduno del Torino, Gleisonè ancora agli effetti un giocatore granata. Il difensore, reduce da una stagione ad altissimo rendimento, non sarà però ...

Pubblicità

SkySport : Bremer: 'Futuro? Non so se sarà in Italia o all'estero. Voglio giocare in Champions' #SkySport #Bremer #Torino… - DiMarzio : #Torino,#Bremer ha anche parlato del dubbio per la scelta tra #Brasile e #Italia - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - lifestyleblogit : Mercato Inter e Juve, Bremer: 'Non so se futuro sarà in Italia' - - sportli26181512 : Bremer e il futuro: 'Voglio giocare la Champions'. Tutti i numeri del brasiliano: Intervistato da 'Flow Sport Club'… -