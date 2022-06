Brad Pitt: il motivo per cui Joey King era "ubriaca marcia" quando ha saputo che avrebbe lavorato con la star (Di giovedì 30 giugno 2022) Ecco qual è il motivo per cui Joey King era 'ubriaca marcia' quando ha saputo che avrebbe recitato al fianco di Brad Pitt in Bullet Train. Joey King ha ricevuto il miglior regalo di compleanno di sempre: l'attrice non avrebbe potuto essere più entusiasta (e ubriaca) nello scoprire che avrebbe recitato con Brad Pitt nel film d'azione intitolato Bullet Train, che debutterà il 5 agosto, ovvero il giorno del suo 21esimo compleanno. La King, oltre all'entusiasmo, era sopraffatta da un'altra sensazione visto che la notizia è arrivata in un momento non proprio conveniente. "Ero così ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) Ecco qual è ilper cuiera 'hacherecitato al fianco diin Bullet Train.ha ricevuto il miglior regalo di compleanno di sempre: l'attrice nonpotuto essere più entusiasta (e) nello scoprire cherecitato connel film d'azione intitolato Bullet Train, che debutterà il 5 agosto, ovvero il giorno del suo 21esimo compleanno. La, oltre all'entusiasmo, era sopraffatta da un'altra sensazione visto che la notizia è arrivata in un momento non proprio conveniente. "Ero così ...

