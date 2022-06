Pubblicità

lulopdotcom : #technology #bosch Bosch sviluppa il primo microreattore in ceramica con stampa 3D - Ceramica tecnica per un’ampia… -

QN Motori

grow : la piattaforma didedicata alle start - upAdvanced Ceramics fa parte di grow, la piattaforma didedicata alle start - up, con sedi in Europa, Medio Oriente, Africa, Sud - ...... la manifestazione in programma il 29 maggio allo Sport village 161,sinergie con Unimore ... e supportato dall'azienda, Unimore sarà presente nel centro di via Cassiani 161 col suo team "... Bosch sviluppa il primo microreattore in ceramica con stampa 3D - QN Motori Di conseguenza, i tempi per lo sviluppo sono sempre più stretti, perché è necessario eseguire sempre più test sui veicoli seguendo una tabella di marcia spesso serrata. Le nuove soluzioni software di ...Durante il Salone di Ginevra del 1982, Opel presentò un nuovo motore diesel da 1.6 litri da 54 CV di potenza sviluppato appositamente per le Opel Kadett e Ascona. Si trattava di un quattro cilindri in ...