Pubblicità

infoiteconomia : Borsa Milano, debutto in calo per De Nora, titolo cede oltre 2,3% Da Reuters - MKT_INS : Chiusura #Borsa: Il #FtseMib di Milano cede il 2,5% a 21.293 punti, sottotono come il #Ftse100 di Londra (-2,0%), i… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude pesante (-2,47%): L'ultimo indice Ftse Mib a 21.293 punti - infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora dopo avvio Wall Street, Milano -3% (RCO) - Il Sole 24 ORE - ParliamoDiNews : Non lontano da Torino e Milano c`è un castello fiabesco da visitare adagiato sulle rive di un lago - Proiezioni di… -

Il Sole 24 ORE

Giornata nera per ladi, che mostra una discesa del 2,47%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All - Share ha perso l'1,20%, terminando la seduta a 23.876 punti. In forte calo il FTSE ...Ladichiude in netto calo, appesantita dalle banche e in linea con gli altri listini europei. L'ultimo indice Ftse Mib cede il 2,47% a 21.293 punti. . 30 giugno 2022 Borse pesanti con timori inflazione e recessione Usa. Rendimento record in asta BTp (ANSA) - MILANO, 30 GIU - La Borsa di Milano chiude in netto calo, appesantita dalle banche e in linea con gli altri listini europei. L'ultimo ...Le borse europee chiudono la seduta odierna in pesante ribasso, mettendo fine a un primo semestre segnato da forti cali in seguito allo scoppio ...