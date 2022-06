Borsa: Europa pesante, verso peggior semestre dal 2008 (Di giovedì 30 giugno 2022) Le Borse europee proseguono pesanti e si avviano a mettere a segno il peggior semestre dal 2008. L'indice Stoxx 600 cede il 2,1%, in calo di oltre il 18% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Le Borse europee proseguono pesanti e si avviano a mettere a segno ildal. L'indice Stoxx 600 cede il 2,1%, in calo di oltre il 18% rispetto al primodell'anno scorso. I ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa pesante, verso peggior semestre dal 2008: Stoxx 600 in calo del 18% rispetto ai primi sei mesi 2021 - telodogratis : Borsa: Europa scivola, Milano perde il 2,5% - fisco24_info : Borsa: Europa scivola, Milano perde il 2,5%: In Piazza Affari male banche, prosegue il tracollo di Saipem - MastroBlockcha1 : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: #futures #USA in calo, attesa dati disoccupazione ?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #gregg… - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: #futures #USA in calo, attesa dati disoccupazione ?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #gregg… -