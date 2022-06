Bonus 200 euro: quando bisogna restituire l’indennità (Di giovedì 30 giugno 2022) Circa il Bonus 200 euro che riceveranno molti lavoratori nelle prossime settimane, solo dopo delle verifiche da parte dell’INPS, a chi non spetterà verrà richiesto di restituirlo. Le categorie sono i lavoratori, disoccupati e pensionati che lo ricevono in automatico con un limite di reddito annuo pari a 35mila euro. Quindi non tutti possono percepirlo e se erroneamente l’INPS lo concede in base alle dichiarazioni che però non corrispondono ai criteri, può tranquillamente procedere alla restituzione da parte dei beneficiari. Bonus 200 euro, quando bisogna restituire l’indennita?(pixabay.com)Il Bonus verrà restituito se i requisiti non lo prevedono. Ecco il motivo per cui l’erogazione del Bonus ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Circa il200che riceveranno molti lavoratori nelle prossime settimane, solo dopo delle verifiche da parte dell’INPS, a chi non spetterà verrà richiesto di restituirlo. Le categorie sono i lavoratori, disoccupati e pensionati che lo ricevono in automatico con un limite di reddito annuo pari a 35mila. Quindi non tutti possono percepirlo e se erroneamente l’INPS lo concede in base alle dichiarazioni che però non corrispondono ai criteri, può tranquillamente procedere alla restituzione da parte dei beneficiari.200l’indennita?(pixabay.com)Ilverrà restituito se i requisiti non lo prevedono. Ecco il motivo per cui l’erogazione del...

