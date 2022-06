Bollettino Covid | i dati di oggi 30 Giugno 2022

Leggi su zon

(Di giovedì 30 giugno 2022) Diramato ilquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 83.274 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 296.030 tamponi eseguiti. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 59, stabili rispetto alle 60 di mercoledì. I dimessi e i guariti sono invece 34.559. In rialzo sia le terapie intensive (+13) sia le ospedalizzazioni (+338). Il tasso di positività è al 28,1% (in rialzo rispetto al 26,4% del giorno precedente). Come riporta TGCOM24, sono 261 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.592 (+338). Gli attualmente positivi sono 884.789, quindi 49.576 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.523.111 gli italiani contagiati dall’inizio della ...