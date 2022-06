Bollette, ok cdm alle misure per contenere i costi dell'energia elettrica e del gas (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato 'in maniera definitiva' un decreto - legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato 'in maniera definitiva' un decreto - legge che introduceurgenti per il contenimento deie del gas naturale per il terzo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al dl bollette e al rendiconto e assestamento. Attesa conferenza stampa del premier Draghi alle… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera del Cdm al dl bollette e al rendiconto e assestamento. Attesa conferenza stampa del premier Draghi alle 18 #AN… - mesoada : @operatwitt @lauracesaretti1 Ha assicurato che era previsto il viaggio in anticipo,erano 5 giorni consecutivi tra v… - TgLa7 : #Draghi, al termine del Cdm sul caro-bollette, ha voluto sgombrare il campo dalle polemiche politiche degli ultimi… - PaoloCaminiti1 : Bollette luce e gas, Cdm approva nuove misure anti rincari - -