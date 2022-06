Bollette, oggi in Cdm il provvedimento urgente contro i rincari (Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato con un giorno d'anticipo il vertice Nato di Madrid per rientrare a Roma. Sulla scelta del premier pesa naturalmente la necessità di gestire la situazione politica che rischia di degenerare, con i dissidi nel M5s che non sono rientrati, nonostante le rassicurazioni di Palazzo Chigi, e le critiche della Lega alla componente di centrosinistra del governo sulle iniziative parlamentari su droghe leggere e ius scholae. Ma, ufficialmente, il rientro anticipato di Draghi dall Spagna era previsto: oggi pomeriggio si terrà un importante consiglio dei ministri che si occuperà del caro energia. Sul tavolo del cdm c'è un nuovo meccanismo più equo per tagliare le Bollette, con sgravi più consistenti per i redditi medio-bassi. Caro Bollette, di cosa discute oggi il cdm ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato con un giorno d'anticipo il vertice Nato di Madrid per rientrare a Roma. Sulla scelta del premier pesa naturalmente la necessità di gestire la situazione politica che rischia di degenerare, con i dissidi nel M5s che non sono rientrati, nonostante le rassicurazioni di Palazzo Chigi, e le critiche della Lega alla componente di centrosinistra del governo sulle iniziative parlamentari su droghe leggere e ius scholae. Ma, ufficialmente, il rientro anticipato di Draghi dall Spagna era previsto:pomeriggio si terrà un importante consiglio dei ministri che si occuperà del caro energia. Sul tavolo del cdm c'è un nuovo meccanismo più equo per tagliare le, con sgravi più consistenti per i redditi medio-bassi. Caro, di cosa discuteil cdm ...

