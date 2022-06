Bollette luce e gas | Palazzo Chigi approva le nuove misure anti-rincari | tutte le novità

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma –die gas e, il Consiglio dei ministri hato in maniera definitiva un decreto-legge che introduceurgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garre la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. In particolare, queste leadottate per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022: 1. Sono annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (si tratta, in particolare, delle piccole utenze come per esempio negozi, piccole e medie imprese, ...