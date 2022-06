Bollette luce e gas, ora il governo aiuta le famiglie a basso reddito (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – C’è una svolta significativa in arrivo. Il governo cambia strategia sulle Bollette, privilegiando il sostegno alle famiglie a basso reddito. Senza ricorrere a scostamenti di bilancio, ma utilizzando le risorse che arrivano dall’extragettito dell’Iva, si interverrà nel Cdm di oggi per un taglio progressivo e selettivo, e non più orizzontale e uguale per tutti. Le risorse per un primo passo ci sono. L’aumento dei prezzi, insieme ai problemi tipici di un brusco aumento dell’inflazione, ha portato anche 7-8 miliardi in più nella casse dello Stato. Il quadro impone di utilizzarne una parte consistente per mitigare gli effetti del caro-energia. Oggi l’Arera renderà note ufficialmente le nuove tariffe riservate al mercato tutelato e si prevedono ancora incrementi. Nell’ultima settimana, dal ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – C’è una svolta significativa in arrivo. Ilcambia strategia sulle, privilegiando il sostegno alle. Senza ricorrere a scostamenti di bilancio, ma utilizzando le risorse che arrivano dall’extragettito dell’Iva, si interverrà nel Cdm di oggi per un taglio progressivo e selettivo, e non più orizzontale e uguale per tutti. Le risorse per un primo passo ci sono. L’aumento dei prezzi, insieme ai problemi tipici di un brusco aumento dell’inflazione, ha portato anche 7-8 miliardi in più nella casse dello Stato. Il quadro impone di utilizzarne una parte consistente per mitigare gli effetti del caro-energia. Oggi l’Arera renderà note ufficialmente le nuove tariffe riservate al mercato tutelato e si prevedono ancora incrementi. Nell’ultima settimana, dal ...

