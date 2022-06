Bollette | il piano anti-rincari del Governo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 giugno 2022) Decisamente impegnativa l’agenda del Presidente del Consiglio Draghi che ha lasciato incipo il vertice Nato di Madrid ( dove a rappresentare l’Italia è rimasto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini a rappresentare l’Italia) per rientrare a Roma in vista del Consiglio dei Ministri in programma oggi, convocato per esaminare i provvedimenti in materia di caroe assestamento di bilanci., ilSul tavolo, c’è la proroga degli sconti in bolletta da finanziare con l’atteso aumento delle entrate fiscali. La strada per l’esecutivo è obbligata e ovviamente tutta in salita: bisogna correre ai ripari per sostenere famiglie e imprese provando ad arginare quella che si annuncia una stangata in piena regola, anche in scia a quanto sta accadendo in Ucraina, i ...