Bollette di luce e gas, il Codacons: Evitata la stangata ma la spesa resta elevatissima (+645 euro a famiglia) (Di giovedì 30 giugno 2022) Evitata una nuova stangata per i consumatori italiani, ma la spesa per le Bollette di luce e gas rimane comunque elevatissima e salira' complessivamente tra gennaio e dicembre 2022 di +645 euro a famiglia (+285 euro la luce, +360 euro il gas), a causa degli aumenti tariffari scattati nei mesi scorsi. Lo afferma il Codacons, commentando l'aggiornamento trimestrale delle tariffe varato poco fa dall'Autorita'. "Sul fronte dell'energia il bicchiere e' ancora mezzo vuoto, e non basta la decisione odierna di Arera che, ricordiamo, mantiene sostanzialmente stabili le tariffe solo grazie agli oltre 30 miliardi di euro stanziati complessivamente dal Governo per ...

