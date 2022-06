(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per questo pomeriggio15 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno figurano il Rendiconto generale dell'amministrazione di Stato per l'esercizio 2021 e il ddl con disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato.

Agenzia_Ansa : Draghi a Roma stasera, rientra in anticipo dal vertice Nato, domani Cdm sul caro bollette. Oggi telefonata tesa tra… - eziomauro : Draghi già stasera a Roma, rientra in anticipo dal vertice Nato. L'agenda: tensioni nel governo e Cdm urgente sulle… - TV7Benevento : Bollette: Cdm alle 15 - - Gianluruggire : RT @Radio1Rai: Le tensioni nella maggioranza. Si cerca di capire dove porteranno le frizioni tra Governo e M5S e fino a che punto siano rea… - avatar1dory : RT @askanews_ita: Il #Cdm si riunisce nel pomeriggio, sul tavolo il dl #bollette #Governo #Draghi -

Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi oggi alle 15 per esaminare dei provvedimenti in materia di caroe assestamento di bilancio. Al termine delil presidente Mario Draghi , terrà una conferenza stampa. L'incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. ...Convocato unsulle misure contro il caro. Pressing parlamentari M5s su Conte, appoggio esterno Cresce il pressing degli iscritti e dei deputati e senatori M5s su Giuseppe Conte per ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per questo pomeriggio alle 15 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno figurano il Rendiconto generale dell'amministrazione di Stato per ...C'è una svolta significativa in arrivo. Il governo cambia strategia sulle bollette, privilegiando il sostegno alle famiglie a basso reddito. Senza ricorrere a scostamenti di bilancio, ma utilizzando l ...