Pubblicità

C_Colli : Siamo arrivati al review bombing del @FNOMCeO su Google, istigato dalla miserabile squadrista di Crevalcore, con ta… - europeista79 : @Rossie9Isabella Io sono obeso ed approvo il body shaming nei confronti dei generali russi e di Adinolfi - zazoomblog : Victoria Beckham e il body shaming: «Chris Evans mi ha costretto a pesarmi in diretta Tv negli anni 90» -… - sogniaocchi : @VincenzoDeFazi4 liberissimi appunto! Proprio per questo non capisco il livore nei confronti di L (non la conosciam… - nichilismattivo : @PoiSonSara_ Non vorrei fare body shaming ma... -

Mashable Italia

Victoria Beckham è una furia. In un'epoca dove ilnon è più tollerabile e tollerato l'ex Spice Girl accusa il presentatore televisivo Chris Evans per il modo in cui la trattò quando era ospite del suo programma TFI Friday di Channel 4 ...... asserendo che la propria assistita non ha più voglia di parlare di questo argomento: 'Non ama parlare degli attacchi che la riguardano...' Vanessa Incontrada vittima di, il suo staff ... Body shaming: Victoria Beckham ricorda quando fu pesata in diretta negli anni '90 Victoria Beckham è una furia. In un'epoca dove il body shaming non è più tollerabile e tollerato l'ex Spice Girl accusa il presentatore televisivo ...Russian President Vladimir Putin has often portrayed himself as a macho, topless, muscled-up hunk who likes to ride half-naked on a horse across the Russian shoreline ...