BMW i3 - Nel 2027 sarà un modello globale, anche Touring (Di giovedì 30 giugno 2022) La BMW i3, così come l'abbiamo conosciuta fino a oggi, ha chiuso la propria carriera. La stessa sigla tornerà però sul mercato come variante elettrica della Serie 3 e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Bimmerpost, la Casa bavarese ha deciso di ampliare il raggio d'azione di questo modello: da berlina a passo lungo, riservata al solo mercato cinese grazie alla attuale partnership con la Brilliance, la i3 diventerà infatti un prodotto globale, che si sdoppierà nelle varianti sedan e Touring. L'elettrica del 2027 sarà anche station wagon. Prima di tutto, chiariamo un punto: non stiamo parlando della Serie 3 attuale appena sottoposta al restyling di metà carriera, ma della futura generazione, attesa nel 2027. Come già successo per altri modelli recenti che sono ...

