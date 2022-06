Biden: togliere ostruzionismo per far diventare Roe vs Wade legge (Di giovedì 30 giugno 2022) "La cosa più importante su cui essere chiari è che dobbiamo far diventare Roe vs Wade legge, e il modo per farlo è assicurarsi che il Congresso voti per farlo". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "La cosa più importante su cui essere chiari è che dobbiamo farRoe vs, e il modo per farlo è assicurarsi che il Congresso voti per farlo". Lo ha detto il presidente Usa Joe...

Biden: togliere ostruzionismo per far diventare Roe vs Wade legge

"La cosa più importante su cui essere chiari è che dobbiamo far diventare Roe vs Wade legge, e il modo per farlo è assicurarsi che il Congresso voti per farlo". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden alla conferenza finale del vertice Nato a Madrid, aggiungendo di essere favorevole a una eccezione alle regole del Senato eliminando la possibilità di fare ostruzionismo. 30 giugno 2022