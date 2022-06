Biden “Sosterremo l’Ucraina finchè necessario”

Pubblicità

l'Ucraina fino a che ce ne sarà bisogno. Non so come finirà la guerra ma posso assicurarvi che la Russia non vincerà', ha dichiaratoin conferenza stampa. Per quanto riguarda l'..."Continueremo a sostenere l'Ucraina finchè necessario",ha aggiunto. - foto agenziafotogramma.it " .MADRID (ITALPRESS) – “E’ stato un vertice storico”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Madrid. “Prima dell’inizio del confli ..."Avevo avvertito Putin che se avesse attaccato avrebbe ottenuto più Nato: questo è esattamente ciò che è accaduto”, ha detto il presidente americano a margine del summit di Madrid ...