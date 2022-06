Biden: gli Usa più adatti che mai a guidare il mondo… poi la gaffe: confonde la Svezia con la Svizzera (video) (Di giovedì 30 giugno 2022) Il summit della Nato che si è tenuto a Madrid è stato “storico”: la Nato “cambia”, adattandosi ad un mondo che è profondamente “cambiato”. Lo sottolinea il presidente degli Usa Joe Biden, in conferenza stampa al termine del vertice Nato. Al G7 in Inghilterra, dice Biden, “avevo parlato della necessità di riconsiderare la struttura della Nato, come funziona ed elaborare una nuova strategia”. “Prima che iniziasse la guerra – aggiunge – avevo detto a Putin che, se avesse invaso l’Ucraina, la Nato non sarebbe solo diventata più forte, ma anche più unita. E che avremmo visto le democrazie nel mondo sollevarsi, opporsi all’aggressione e difendere il mondo basato sulle regole. Ed è quello che vediamo oggi”. “Il mondo è cambiato e la Nato cambia” “Questo summit si è occupato di rafforzare la nostra alleanza, di affrontare le sfide del mondo com’è oggi e le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Il summit della Nato che si è tenuto a Madrid è stato “storico”: la Nato “cambia”, adattandosi ad un mondo che è profondamente “cambiato”. Lo sottolinea il presidente degli Usa Joe, in conferenza stampa al termine del vertice Nato. Al G7 in Inghilterra, dice, “avevo parlato della necessità di riconsiderare la struttura della Nato, come funziona ed elaborare una nuova strategia”. “Prima che iniziasse la guerra – aggiunge – avevo detto a Putin che, se avesse invaso l’Ucraina, la Nato non sarebbe solo diventata più forte, ma anche più unita. E che avremmo visto le democrazie nel mondo sollevarsi, opporsi all’aggressione e difendere il mondo basato sulle regole. Ed è quello che vediamo oggi”. “Il mondo è cambiato e la Nato cambia” “Questo summit si è occupato di rafforzare la nostra alleanza, di affrontare le sfide del mondo com’è oggi e le ...

