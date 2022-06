Biden, altra gaffe clamorosa: chiama Svizzera la Svezia. E si scusa così (Video) (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu – L’impareggiabile Joe Biden ci ricasca, propinandoci un’altra clamorosa gaffe. Evidentemente non pago del lungo novero di scivoloni sin qui rifilatici. Cosa ha detto stavolta? Ha chiamato “Svizzera” (Switzerland, in inglese) la “Svezia” (Sweden), durante una conferenza stampa al vertice della Nato. Biden, altra gaffe: chiama Svizzera la Svezia. “Sono ansioso per espansione della Nato” In questo caso però si è accorto subito dell’errore grossolano – cosa non da lui, gli va dato atto del miglioramento – tentando di rimuoverlo con quella che dovrebbe essere una battuta: “Sono così ansioso di allargare ulteriormente l’Alleanza che mi sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu – L’impareggiabile Joeci ricasca, propinandoci un’. Evidentemente non pago del lungo novero di scivoloni sin qui rifilatici. Cosa ha detto stavolta? Hato “” (Switzerland, in inglese) la “” (Sweden), durante una conferenza stampa al vertice della Nato.la. “Sono ansioso per espansione della Nato” In questo caso però si è accorto subito dell’errore grossolano – cosa non da lui, gli va dato atto del miglioramento – tentando di rimuoverlo con quella che dovrebbe essere una battuta: “Sonoansioso di allargare ulteriormente l’Alleanza che mi sono ...

Pubblicità

giovcusumano : RT @minomazz: +++ La #CorteSuprema ne combina un’altra, restringendo la possibilità dell’agenzia per l’ambiente (EPA) di regolare le emissi… - dashingdesiree : RT @minomazz: +++ La #CorteSuprema ne combina un’altra, restringendo la possibilità dell’agenzia per l’ambiente (EPA) di regolare le emissi… - Trenchap : RT @minomazz: +++ La #CorteSuprema ne combina un’altra, restringendo la possibilità dell’agenzia per l’ambiente (EPA) di regolare le emissi… - SI_sinistra : RT @minomazz: +++ La #CorteSuprema ne combina un’altra, restringendo la possibilità dell’agenzia per l’ambiente (EPA) di regolare le emissi… - VisonaNicola : RT @minomazz: +++ La #CorteSuprema ne combina un’altra, restringendo la possibilità dell’agenzia per l’ambiente (EPA) di regolare le emissi… -