Pubblicità

Il Veggente

Il Covid ha portato via a Matteoil sogno che non aveva mai smesso di coltivare in questi dodici mesi, tutti irrimediabilmente scanditi da infortuni e acciacchi che lo hanno tenuto fermo ...Matteo, dopo l'ennesima batosta della sorte è costretto a guardare avanti, ma stavolta, ... Anche l'umore sarebbe in via di miglioramento nonostante l'ennesimoamaro che ha dovuto ... Berrettini, il boccone è meno amaro: quel feeling da ritrovare Berrettini, ecco come sta il tennista romano che ha contratto il Covid alla vigilia dell'esordio a Wimbledon e quali sono i suoi piani.Il romano costretto a saltare Wimbledon per il Covid aspetta di tornare a Montecarlo ad allenarsi. Giocherà in Svizzera e a Kitzbuehel ...