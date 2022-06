BergamoScienza | il biologo Ciocca a caccia di errori ‘bestiali’ nei cartoni animati

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Bergamo. I Flintstones hanno 65 milioni di anni disulle spalle, Bugs Bunny morirebbe mangiando tutte quelle carote, Nemo è un pesce pagliaccio atipico, Goku ha una coda un po’ troppo prensile e, infine, la Disney non ha la minima idea di come funzioni la vita sott’acqua. A “tirare le orecchie” ai creatori dei, ci penserà ile divulgatore scientifico Graziano, accompagnato dal vivo dai disegni dell’illustratrice Juno Pika. Lunedì 4 luglio alle ore 20:45, saranno ospiti dinegli spazi di Nxt Station, nel piazzale degli Alpini, protagonisti di una conferenza dal titolo Zoologi VS“bestiali” in Disney & Co. Con l’aiuto di altri zoologi “a sorpresa”, ...