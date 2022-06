Belotti lascia il Torino: la sua prossima destinazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Gallo una volta valeva 100 milioni. Il presidente Urbano Cairo decise questo prezzo per l’attaccante bandiera del suo Toro. Queste cifre però, quando Andrea Belotti era in auge, nessuno arrivò a spenderle. Ora sono cambiati i tempi, la continuità del Gallo e la sua valutazione di mercato; indi per cui l’attaccante cerca futuro altrove. Finisce così una storia d’amore durata 7 stagioni e condita da 232 presenze e 100 gol. Finisce una storia d’amore che sarebbe dovuta durare per sempre, almeno per i tifosi granata e per tutti gli amanti del calcio e dello sport. In questo calcio moderno che molte volte mette davanti i soldi e il guadagno ai valori, la passione e i sentimenti, sta facendo si che ci siano sempre meno bandiere e favole come queste. Belotti Torino mercato addio Nel futuro di Andrea Belotti ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Gallo una volta valeva 100 milioni. Il presidente Urbano Cairo decise questo prezzo per l’attaccante bandiera del suo Toro. Queste cifre però, quando Andreaera in auge, nessuno arrivò a spenderle. Ora sono cambiati i tempi, la continuità del Gallo e la sua valutazione di mercato; indi per cui l’attaccante cerca futuro altrove. Finisce così una storia d’amore durata 7 stagioni e condita da 232 presenze e 100 gol. Finisce una storia d’amore che sarebbe dovuta durare per sempre, almeno per i tifosi granata e per tutti gli amanti del calcio e dello sport. In questo calcio moderno che molte volte mette davanti i soldi e il guadagno ai valori, la passione e i sentimenti, sta facendo si che ci siano sempre meno bandiere e favole come queste.mercato addio Nel futuro di Andrea...

