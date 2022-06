Belotti | La Stampa | “Tutti pazzi per il gallo”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 30 giugno 2022), LA- Ad oggi come Scrive Laè davvero il grande bomber che potrebbe fare molto comodo a molti in questa stagione. Il futuro ditra qualche settimana non sarà più un mistero visto che la fila per lui è davvero ampia e davvero pronta nel mettere in prima fila nella squadra un grandissimo attaccante, campione d’Europa che ad oggi cerca riscatto e minutaggio in una squadra da i grandi stimoli. Dopo i grandiosi anni torinesi dove ha davvero lasciato un grande ricordo con tanti gol. Andreada domani non sarà più un calciatore del Torino. Nessuno sa con certezza quale sarà la sua nuova squadra, ma per Lanon ci sono dubbi: ha già firmato con un’altra società, che sia Milan, Roma, Monza, Monaco, chissà. Ma nel giorno della ...