Belen Rodriguez | la confessione sulla mortale malattia | “Ti dico una cosa che non ho mai detto…”

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 30 giugno 2022)ha voluto condividere con il suo pubblico un particolare evento della sua vita. La showgirl parla della patologia Il mondo dello spettacolo ha accoltoa braccia aperte, una showgirl che non solo ha ottenuto numerosi successi lavorativi ma che molto spesso fa parlare di sé. Non solo per i progetti a cui prende parte, ma anche per i suoi rapporti sentimentali. Dopo un lungo tira e molla attualmente la vediamo di nuovo insieme al padre del piccolo Santiago, Stefano De Martino. Una ragazza che ha sempre il sorriso stampato sul volto anche se, dentro il suo cuore, nasconde un terribile dolore. Un qualavvenuto nel momento in cui, unamolto triste, ha fatto breccia nella sua vita in modo devastante. Ma che ...