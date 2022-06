Bayern | rifiutata la terza offerta del Barcellona per Lewandowski

Pubblicità

Calcio News 24

In Germania potrebbe pensarci il(che deve fare i conti con la voglia di cambiare aria del ... Qualità che troverebbero problemi anche in Inghilterra destinazione già, tra l'altro, ...del Genoa, Spors, per parlare di Cambiaso (prima offerta). A seguire, incontro con il ... Ore 11:38 - Lewandowski è un caso, ilnon lo molla "Lewandowski ha un contratto che lo lega al ... Liverpool, rifiutata la seconda offerta del Bayern Monaco Il Bayern Monaco ha ufficialmente rifiutato la terza offerta ricevuta dal Barcellona per Robert Lewandowski da 40 milioni più 5 di bonus. Secondo la Bild se non arriverà un'offerta da 50 milioni cash, ...Robert Lewandowski avrebbe ricevuto un'offerta dal PSG e un'altra dal Chelsea e le avrebbe rifiutate entrambe! Al contrario, si dice che l'attaccante del Bayern Monaco sia ...