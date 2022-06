Bayern Monaco, ex agente Lewandowski: “Non mi sorprenderei se non si presentasse per il pre-campionato” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Bayern Monaco non ha intenzione di cedere Robert Lewandowski, nonostante la volontà del polacco di partire verso Barcellona. “Non mi sorprenderei se Robert non si presentasse al campo per il ritiro pre-campionato” ha detto l’ex agente del centravanti, Maik Barthel, in un’intervista a Sport Bild. “Nel 2013 aveva già considerato questa possibilità, quando il Borussia si rifiutò di cederlo al Bayern Monaco nonostante gli restasse solo un anno di contratto” ha raccontato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilnon ha intenzione di cedere Robert, nonostante la volontà del polacco di partire verso Barcellona. “Non mise Robert non sial campo per il ritiro pre-” ha detto l’exdel centravanti, Maik Barthel, in un’intervista a Sport Bild. “Nel 2013 aveva già considerato questa possibilità, quando il Borussia si rifiutò di cederlo alnonostante gli restasse solo un anno di contratto” ha raccontato. SportFace.

